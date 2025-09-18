Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Siyah-beyazlı takım, Göztepe maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
