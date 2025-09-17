Almanya'da gündem Bilal

Başakşehır'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydeden El Bilal Toure'nin performansına Alman basını da kayıtsız kalmadı. Stuttgarter Zeitung'da yapılan yorumda, "Toure, İstanbul'da duygusal bir akşam geçirdi. Beşiktaş'ın güçlü rakibi Başakşehir ile oynadığı çekişmeli mücadelede önemli rol oynayan eski Stuttgart oyuncusu, Türkiye'de hareketli bir başlangıç yaptı" ifadelerine yer verildi. 23 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonun 18 milyon euro civarında olduğu iddia edildi. Belirli şartların gerçekleşmesi durumunda bu opsiyon zorunlu hale gelecek.