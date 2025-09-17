CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Almanya'da gündem Bilal

Almanya'da gündem Bilal

Beşiktaş’ın yeni transferi El Bilal Toure’nin Başakşehir karşısında başarılı performansını golle taçlandırması Almanya’da geniş yankı uyandırdı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Almanya'da gündem Bilal

Başakşehır'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydeden El Bilal Toure'nin performansına Alman basını da kayıtsız kalmadı. Stuttgarter Zeitung'da yapılan yorumda, "Toure, İstanbul'da duygusal bir akşam geçirdi. Beşiktaş'ın güçlü rakibi Başakşehir ile oynadığı çekişmeli mücadelede önemli rol oynayan eski Stuttgart oyuncusu, Türkiye'de hareketli bir başlangıç yaptı" ifadelerine yer verildi. 23 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonun 18 milyon euro civarında olduğu iddia edildi. Belirli şartların gerçekleşmesi durumunda bu opsiyon zorunlu hale gelecek.

Barış Alper Yılmaz'a dev zam!
