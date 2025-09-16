Beşiktaş için sarı kırmızı alarm! Sergen Yalçın'ı bekleyen kritik viraj

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Yenilenen Beşiktaş kritik viraja giriyor. Son yıllarda şampiyonluk yarışına erken havlu attığı kasım ayı öncesi Sergen Yalçın’lı siyah-beyazlıları kendisine ters gelen zorlu takımlar bekliyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Siyah-beyazlılar, kasıma kadar peş peşe zorluk derecesi yüksek dış saha maçlarına çıkacak. Ertelenen karşılaşmaların takvimi de önümüzdeki haftalar arasına ilave edilecek. Cuma akşamı Göztepe deplasmanına gidecek Beşiktaş, önümüzdeki hafta içinde bir başka sarı-kırmızılı takım Kayserispor'a konuk olacak. Ekim ayı başlarında ise bu kez aynı rengin parçalı formalı olanı yani ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını RAMS Park'ta paylaşacak.

KASIMPAŞA EKİMDE

Geçtiğimiz sezon Kasım, Paşa ile başlamış ve Beşiktaş için iyi sonuçlar doğurmamıştı. Kara Kartal bu sefer Kasımpaşa ile Ekim Ayı sonunda oynayacak. Son sezonların kırılma noktası olan Kasım Ayı zorlu bir derbiyle başlayacak. Kendisi gibi teknik adam değişikliğine giden ve şampiyonluğa hasret Fenerbahçe'yi Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak. Bu nedenle Teknik Direktör Sergen Yalçın kritik dönemeçte "alarm" düğmesine basarak takımına son uyarılarını yapıyor.

