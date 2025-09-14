CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Yalçın: Hak ettik

Yalçın: Hak ettik

“Geriye düştük ama pes etmedik. Kazanmak için her şeyi denedik ve bunu başardığımız için mutluyuz. Alanya’dan farklı bir maç izlettik.”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 06:51
Yalçın: Hak ettik

Beşiktaş'ın başında bu sezon ilk kez Tüpraş Stadı'nda taraftarlarla buluşan teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi. Geriye düşmelerine karşın pes etmediklerini belirten Yalçın, "Kazanmak için her şeyi denedik ve bunu başardığımız için mutluyum. Cengiz Ünder de kalitesini bildiğimiz bir oyuncu. Zor bir maç oldu kazanmak önemliydi" dedi.

