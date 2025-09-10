CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ta yeni transferler Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı ilk antrenmanına çıktı.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 16:05 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 16:14
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlıların yeni transferleri Vaclav Cerny ile Gökhan Sazdağı da takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.

Beşiktaş, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

