Montella’ya Orkun tepkisi

Beşiktaş'a transfer olmadan önce A Milli Takım'ın son 20 resmi maçının 18'inde ilk 11'de görev yapan Orkun Kökçü, siyah-beyazlılara imza attıktan sonra oynanan iki karşılaşmada da yedek kulübesinde başladı. Milli Takım'ın İspanya'ya 6-0 kaybettiği mücadelede ise 68. dakikada oyuna giren Kökçü, 22 dakika sahada kaldı. Vincenzo Montella'nın bu tercihleri siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.