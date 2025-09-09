Cengiz Ünder Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı. Satın alma opsiyonu 6 milyon euro olarak belirlenirken, bu opsiyon zorunlu değil. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den aldığı yıllık 4 milyon euro'luk maaşın yarısını Beşiktaş, diğer yarısını ise Fenerbahçe karşılayacak. Siyah-beyazlı kulüp Cengiz Ünder'e 'hoş geldin' mesajı yayınladı.

GEÇEN SEZON 9 MAÇ OYNADI

Cengiz Ünder, Altınordu'dan Başakşehir'e geçti, 43 maçta 9 gol, 5 asist yaptı. 14 milyon euro'ya Roma'ya transfer oldu, 3 sezonda 88 maçta 17 gol attı. 2020-21'de Leicester'da 19 maçta 2 gol, 5 asist; 2021-22'de Marsilya'da 46 maçta 5 gol, 4 asist üretti. 2023-24'te Fenerbahçe'ye geldi, 33 maçta 9 gol, 2 asist yaptı. 2024-25'te Los Angeles'ta 16 maçta 2 gol attı. Geçen sezon F.Bahçe forması altında 9 maça çıkan yıldız futbolcu bekleneni veremedi.

HAYALLERIMI GERÇEKLEŞTIRECEĞIM

Cengiz Ünder, Beşiktaş'a transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, iki yıl önce ülkesine hedefleriyle döndüğünü, her zaman elinden gelenin fazlasını yaptığını belirtti. Yeni bir başlangıçla dedikodulara kulaklarını kapatarak, hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir adım attığını vurguladı. Beşiktaş taraftarının gücünü artık bir neferi olarak hissetmek için sabırsızlandığını ifade eden Ünder, Başkan Serdal Adalı, hocası Sergen Yalçın ve Beşiktaş camiasına teşekkür ederek, bu fırsatı değerlendirip taraftarları gururlandırmaya söz verdi. Başarılarla dolu bir yeni sayfa açmaya hazır olduğunu söyledi.

BEKLENEN BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, daha önce "Cengiz Ünder gibi bir oyuncu yok oldu. Cengiz'i verin bana, bir ayda ligin yıldızı yapayım" açıklamasıyla gündem olan sözlerinin ardından, beklenen buluşmayı gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların tesislerinde bir araya gelen Sergen Yalçın ve Cengiz Ünder, samimi ve sıcak anlar yaşadı.