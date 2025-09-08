CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Laporte mesaisi! Maaş detayı dikkat çekti

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Laporte mesaisi! Maaş detayı dikkat çekti

Beşiktaş, savunmaya bir takviye yapmak için yaz transfer döneminin son günlerinde çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Aymeric Laporte için temasların sıklaştığı öğrenilirken, İspanyol yıldızın maaşı ilgili bir iddia dikkat çekti. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Laporte mesaisi! Maaş detayı dikkat çekti

Milli maçlar için verilen arada Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile kısa bir kamp dönemi geçirirken diğer yanda ise yönetim takviyeler için harıl harıl çalışıyor. Sol kanat, merkez orta saha ve stoper bölgesi için yoğun mesai var.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle savunmaya stoper arayan siyah-beyazlı takım, Aymeric Laporte'yi renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı. Al-Nassr'da forma giyen ve Athletic Bilbao'ya transferi son anda gerçekleşmeyen 31 yaşındaki stoper için Beşiktaş devreye girmişti.

AL NASSR'DA 13 MİLYON EURO KAZANIYOR

Sabah'ın haberine göre, Suudi Arabistan kulübüyle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, pazarlıklarda önemli mesafe kat etti. 13 milyon Euro (628 milyon TL) yıllık maaşı olan Laporte'nin ücretinin büyük bölümünü Al Nassr'ın ödemesi için görüşmeler devam ediyor.

Oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeye olumlu baktığı ve kendisiyle sözleşme görüşmelerinin yapıldığı aktarıldı. Beşiktaş, transferi kısa sürede bitirerek oyuncuyu İstanbul'a getirmek istiyor. Siyah-beyazlıların transferin olumlu sonuçlanma durumuna karşın şimdiden hazırlık içerisinde olduğu aktarıldı.

4.4 MİLYAR TL BONSERVİS ÖDENDİ

Fransa doğumlu olan Aymeric Laporte, kariyerine SU Agen takımında başlarken sonrasında Bayonne U19 takımı ile yola devam etti. Ardından İspanya'ya Bilbao kulübüne geçen Laporte, Basconia'da 1 sezon oynadı ve ardından Bilbao'nun yeniden yolunu tuttu.

30 Ocak 2018'de tam 65 milyon Euro'ya Manchester City'ye transfer olan savunmacı, 24 Ağustos 2023'te de 27.5 milyon Euro'ya Al Nassr'a geçti ve kariyerine Suudi Arabistan'da devam etti. Toplamda 92.5 milyon Euro (4 milyar 471 milyon TL) bonservis ödendi.

Kariyerinde 40 kez İspanya Milli Takımı forması giyen Laporte, 2 kez de ağları buldu.

F.Bahçe'de karar günü! Teknik direktör...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Beşiktaş’ta transfer iptal! Kartal’ın geri adım atma sebebi belli oldu
CHP'li Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: "Asla müsaade etmeyeceğiz"
Konya'da kabus gibi gece!
G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yamal'a Konya'da pasaport şoku! Yamal'a Konya'da pasaport şoku! 01:55
Yamal'a Konya'da pasaport şoku! Yamal'a Konya'da pasaport şoku! 01:54
Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı 01:18
Konya'da kabus gibi gece! Konya'da kabus gibi gece! 01:18
İşte E Grubu'nda güncel puan durumu İşte E Grubu'nda güncel puan durumu 01:18
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 01:18
Daha Eski
Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! 01:18
Filenin Sultanları Dünya 2.'si Filenin Sultanları Dünya 2.'si 01:18
Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! 01:18
Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! 01:18
Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı 01:18
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yeni transfer... F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yeni transfer... 01:18