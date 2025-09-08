Sergen'den beyaz sayfa

Solskjaer-Sergen Yalçın değişikliğinden sonra Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor. Lige verilen arada Sergen Hoca takımı yeni sisteme adapte ederken, kadroyu da yavaş yavaş güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Yalçın, antrenmanlarda da Başakşehir maçına öğrencilerini yönlendirip, motive ediyor. Siyah beyazlılar gibi İstanbul'un lacivert turunculu takımı da Avrupa defterini kapadı ve lige de iyi başlangıç yapamadı. Her iki ekip de bu maça Süper Lig'e bir dönüş olarak bakıyor.

Geçtiğimiz sezon bir beraberlik bir de galibiyet alan ve son yıllarda ters gelen Başakşehir'i kendi saha ve seyircisi önünde Sergen Yalçın'lı Kara Kartal bu kez yenip yeni bir seriye başlamak istiyor. Bu nedenle Beşiktaş'a son şampiyonluğu yaşatan efsane teknik adam idmanlarda oyuncularını sürekli uyarıyor. Siyah beyazlılar, her ne kadar kadro zenginliği olarak ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şu an için gerisinde kalsa da camia, Sergen Hocaya çok güveniyor.