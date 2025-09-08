CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni transfer Cengiz Ünder antrenmana çıktı

Beşiktaş'ta yeni transfer Cengiz Ünder antrenmana çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk edeceği Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda yeni transfer Cengiz Ünder siyah beyazlı forma ile antremandan yer aldı. Siyah beyazlılarda yeni transfer Cengiz Ünder antremandan yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 16:41
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta yeni transfer Cengiz Ünder antrenmana çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Cengiz Ünder, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

REKLAM - Türk Telekom
Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi!
DİĞER
Usta oyuncu Abidin Yerebakan'dan iddialı çıkış: Kurtlar Vadisi’nden sonra daha iyisi gelmedi!
CHP'de "İstanbul" savaşı! Gürsel Tekin "Baba ocağım" dediği il binasında... "Şikayet eden CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren CHP’li"
Beşiktaş'tan Raul Asencio'ya teklif!
G.Saray'a İsveçli genç yetenek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! 15:40
Kenan Yıldız bombası! Transfer... Kenan Yıldız bombası! Transfer... 15:36
F.Bahçe'nin Trabzonspor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Trabzonspor mesaisi sürüyor! 15:22
Ajax’tan Beşiktaş’a Godts cevabı! Ajax’tan Beşiktaş’a Godts cevabı! 15:17
Beşiktaş'tan Raul Asencio'ya teklif! Beşiktaş'tan Raul Asencio'ya teklif! 15:13
Filenin Sultanları yurda döndü Filenin Sultanları yurda döndü 14:20
Daha Eski
F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması! F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması! 13:56
Alcaraz yeniden dünya klasmanının zirvesinde Alcaraz yeniden dünya klasmanının zirvesinde 13:26
Kocaelispor Balogh'u kiraladı Kocaelispor Balogh'u kiraladı 13:24
ZTK kura çekimi | CANLI ZTK kura çekimi | CANLI 13:01
İstanbul'da şampiyon Alex Molcan! İstanbul'da şampiyon Alex Molcan! 12:41
Trabzonspor'dan transfer atağı! Onana tamam sıra... Trabzonspor'dan transfer atağı! Onana tamam sıra... 12:15