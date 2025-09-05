Josef yuvaya döndü

Beşiktaş'ta kaptanlık da yapan Josef de Souza yuvaya döndü. Brezilyalı futbol adamı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ekibine dahil oldu. Beşiktaş'ı çok sevdiğini vurgulayan 36 yaşındaki Josef, "Takımın yeniden şampiyon olmasına destek olmak istiyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray büyük transferler yapıyor ama bizim zamanımızda da zorluklar vardı" dedi.
