CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Davitashvili ısrarı

Davitashvili ısrarı

Sağ kanadı Wolfsburg'tan Vaclav Cerny'yi transfer edip çözen Beşiktaş, sol kanat transferine odaklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Davitashvili ısrarı

Sağ kanadı Wolfsburg'tan Vaclav Cerny'yi transfer edip çözen Beşiktaş, sol kanat transferine odaklandı.

Siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezon küme düşen ve şu anda Fransa 2. Ligi'nde mücadele eden Saint-Etienne'in yıldızı Zuriko Davitashvili'yi kadrosuna katmak için görüşmelere hız verdi.

KOLAY ADAM EKSİLTİYOR

Siyah-beyazlı taraftarların takımda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki Gürcü oyuncu için Fransız kulübüyle pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar hafta sonuna kadar bu transfere nokta koymayı hedefliyor.

Yüksek top tekniği ile dikkat çeken ve kolay adam eksiltebilen yıldız futbolcu, süratiyle rakip beklerin korkulu rüyası...

G.Saray'ın Hakan ısrarı! İtalyanlara transfer baskısı..
G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
DİĞER
UEFA Şampiyonlar Ligi'ni simüle ettiler! Galatasaray'ın yeri belli oldu...
CHP kaynar kazan! Özel'in çamur siyaseti 102 yıllık partiyi bitiriyor! Skandallar savunuluyor iddialara cevap yok!
F.Bahçe'den Alaba sürprizi!
G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dört dörtlük Ispartaspor Dört dörtlük Ispartaspor 00:31
Bizim Çocuklar galibiyetle başladı! Bizim Çocuklar galibiyetle başladı! 23:59
Montella: Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik! Montella: Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik! 23:59
G.Saray'dan milli yıldıza kanca! G.Saray'dan milli yıldıza kanca! 23:59
Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu! Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu! 23:59
Milliler fırtına gibi başladı! İşte E Grubu'nda puan durumu Milliler fırtına gibi başladı! İşte E Grubu'nda puan durumu 23:59
Daha Eski
Milli takım 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Milli takım 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 23:58
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 23:58
Bursa evinde farklı turladı! Bursa evinde farklı turladı! 23:58
Filenin Sultanları yarı finalde! Filenin Sultanları yarı finalde! 23:58
Nereden nereye! Emre Mor ve transfer... Nereden nereye! Emre Mor ve transfer... 23:58
G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de... G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de... 23:58