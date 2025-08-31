CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Sergen Yalçın'ı getiren siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmada çıkış arıyor. Ligde 2 maçı ertelenen Kara Kartal, Akdeniz deplasmanında kazanarak milli ara öncesi 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 21:18
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında futbolseverlerin gözü Akdeniz'e çevriliyor. Corendon Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Ole Gunnar Solskjaer'in ardından göreve getirilen Sergen Yalçın, 3 puan alarak göreve başlamak istiyor. Milli ara öncesinde hanesine 3 puan yazdırmayı hedefleyen Kara Kartal, ligdeki 2. galibiyetini almayı amaçlıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hwang, Ogundu, İbrahim, Makouta, Ümit, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal, Rafa, Orkun, Muçi, Abraham.

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başladı.

CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre takımı Lausanne karşısında elenen ve Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş, göreve Sergen Yalçın'ı getirdi. Deneyimli çalıştırıcı ile çıkış arayan Kara Kartal, Alanyaspor deplasmanında 3 puan alarak milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlılardaki görev süresi 223 gün süren Solskjaer, Beşiktaş ile çıktığı toplam 29 müsabakada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 da yenilgi yaşadı. Sergen Yalçın siyah-beyazlı camiada 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi elde etmişti.

İKİ TAKIM ARASINDA 19. RANDEVU

Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş, ligde bugüne kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 10, turuncu-yeşilliler 3 galibiyet elde ederken 5 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Kartal, 35 kez fileleri havalandırırken Antalya temsilcisi, 19 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Antalya'da oynanan son müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi Mustafa Hekimoğlu, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlılarda ayrıca; Rıdvan Yılmaz, Keny Arroyo, Jean Onana ve Amir Hadziahmetovic'de Alanya'ya götürülmedi. İşte, Beşiktaş kamp kadrosu:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Rafa Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu.

ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Osman Gökhan Bilir yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu oldu.

Trabzonspor - Samsunspor | CANLI
Fırtına'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
DİĞER
“Yağmur altında aşk” Gözleri KaraDeniz’den romantik anlar
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif
Fatih Tekke: Bunun için son 10 yılımı verdim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeki Murat Göle: Herkese nasip olmaz Zeki Murat Göle: Herkese nasip olmaz 21:40
"Dinlenmeye gelmedim" "Dinlenmeye gelmedim" 21:32
Juventus tek attı 3 aldı! Juventus tek attı 3 aldı! 21:29
"Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz" "Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz" 21:24
Pendik evinde Sivas'a şans tanımadı Pendik evinde Sivas'a şans tanımadı 21:13
Fatih Tekke: Bunun için son 10 yılımı verdim Fatih Tekke: Bunun için son 10 yılımı verdim 21:10
Daha Eski
G.Saray'da ayrılık açıklandı! G.Saray'da ayrılık açıklandı! 21:05
Başakşehir'de gol sesi çıkmadı! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı! 20:59
Yeni transferler sahne aldı! Kanarya milli araya moralli gitti Yeni transferler sahne aldı! Kanarya milli araya moralli gitti 20:55
Sergen Yalçın: Eksik bölgeler var! Sergen Yalçın: Eksik bölgeler var! 20:54
Szoboszlai Liverpool'a hayat verdi! Szoboszlai Liverpool'a hayat verdi! 20:46
Hollanda'da zafer Oscar Piastri'nin! Hollanda'da zafer Oscar Piastri'nin! 19:59