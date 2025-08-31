Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında futbolseverlerin gözü Akdeniz'e çevriliyor. Corendon Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Ole Gunnar Solskjaer'in ardından göreve getirilen Sergen Yalçın, 3 puan alarak göreve başlamak istiyor. Milli ara öncesinde hanesine 3 puan yazdırmayı hedefleyen Kara Kartal, ligdeki 2. galibiyetini almayı amaçlıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hwang, Ogundu, İbrahim, Makouta, Ümit, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal, Rafa, Orkun, Muçi, Abraham.

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başladı.

CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre takımı Lausanne karşısında elenen ve Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş, göreve Sergen Yalçın'ı getirdi. Deneyimli çalıştırıcı ile çıkış arayan Kara Kartal, Alanyaspor deplasmanında 3 puan alarak milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlılardaki görev süresi 223 gün süren Solskjaer, Beşiktaş ile çıktığı toplam 29 müsabakada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 da yenilgi yaşadı. Sergen Yalçın siyah-beyazlı camiada 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi elde etmişti.

İKİ TAKIM ARASINDA 19. RANDEVU

Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş, ligde bugüne kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 10, turuncu-yeşilliler 3 galibiyet elde ederken 5 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Kartal, 35 kez fileleri havalandırırken Antalya temsilcisi, 19 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Antalya'da oynanan son müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi Mustafa Hekimoğlu, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlılarda ayrıca; Rıdvan Yılmaz, Keny Arroyo, Jean Onana ve Amir Hadziahmetovic'de Alanya'ya götürülmedi. İşte, Beşiktaş kamp kadrosu:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Rafa Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu.

ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Osman Gökhan Bilir yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu oldu.