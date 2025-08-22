CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Spor yazarları Lausanne Sport-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları Lausanne Sport-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Konferas Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lausanne Sport ile karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Lausanne Sport-Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 08:18
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Lausanne Sport-Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - GÖNDER NERON'U KURTAR ROMA'YI!

Lozan, mütevazı bütçeli sıradan bir takım. Böyle bir rakip karşısında Beşiktaş ilk yarıda deyim yerindeyse sahada yoktu. Rashica'nın golüne kadar, her hangi bir anda maçı durdurup Beşiktaşlı futbolculardan her hangi birine rakip kalecinin kazağının ne renk olduğunu sorsak muhtemelen hiç biri bilemezdi!.. Buna karşılık Lozanlı futbolcular bizim Ersin'in kazağının her milimetre karesini ezber ettiler!.. İlk 45'te Ersin iki net kurtarış yaptı, Udokhai de kritik bir hamleyle mutlak gollük pozisyonu önledi. Kötü görüntüye rağmen elle tutulur tek atağımızda kaleciden dönen topu Rashica bekletmeden kaleye gönderip golümüzü attı ve gerilimi düşürdü.

Spor yazarları Lausanne Sport-Beşiktaş maçını değerlendirdi

İkinci yarıda görüntü daha iyi gibiydi. Beşiktaş iyi top yaptı, kalesinde iki net pozisyon görse bile rakip kalede dört-beş pozisyon yakaladı. Kah ofsayta takıldı bizimkiler, kah kaleciye… Kötü oynadığımız ilk yarıyı önde bitirirken daha iyi oynadığımız ikinci yarıyı geride tamamladık. Bu da gecenin çelişkilerinden biriydi. Beşiktaş kadrosunda bazı oyuncular gerçekten büyük sıkıntı. Jurasek bunların başında geliyor. Kim izlemiş, kim alınmasına onay vermiş bilmiyorum ama Beşiktaş'a büyük kötülük etmişler onu biliyorum.

Spor yazarları Lausanne Sport-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bir dönemin bidonları, McDonald, Papricia, Amaral, Nartallo, Francesco'ya rahmet okutur bu Juaresek benden söylemesi. Beşiktaş turu geçer geçmesine de geçse ne olacak!? Bu hocayla, bu Jurasek'le, bu Joe Mario ile, bu Rashica ile (attığı gole ve ikinci yarı gayretli olmasına rağmen) büyük hayal kurulmaz. Kurarsanız hayal kırıklığı yaşamanız kaçınılmazdı… Yol yakınken, Roma'yı yakmadan Neron'u göndermek gerek.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Lausanne Sport-Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - TARİH, FUTBOL VE GURUR!

Dün gece İsviçre'de sahaya çıkan Beşiktaş, herhalde hocamızın rüyasında gördüğü 3-5-2 dizilişiyle oyuna başladı! Yeni transferimiz Jurasek, sol bek diye alınmıştı ama sağ bekte görev yaptı; Tek kelimeyle yine berbattı! Tabii bu diziliş savunmayı allak bullak etti. Özellikle Emirhan da çok zorlandı. Ev sahibi ekip baskı kurdu, Beşiktaş savunmada maçın büyük bölümünde savunmada kaldı.

Spor yazarları Lausanne Sport-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Mütevazi bütçeli rakibi karşısında temkinli oynamak belki mantıklıydı ama kanatlar yine çalışmayınca Abraham yine yalnızları oynadı. Tam "ilk yarı böyle bitsin" derken Rashica'nın golü geldi; adeta ilaç gibi, hem moralleri yükseltti hem de oyunun ritmini değiştirdi. Yeni transfer Ndidi, sahada bir sigorta gibiydi. Yılın en iyi transferi olacağının sinyallerini verdi; ikinci Atiba gibiydi; merkezi domine etti. İlk yarıda tutuk olan Orkun ve Joao Mario ikinci yarıda oyuna ağırlıklarını koyunca Beşiktaş oyunda dengeyi sağladı.

Spor yazarları Lausanne Sport-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Mert'in yokluğunda kaleyi koruyan Ersin, güven veren kurtarışlarıyla adeta yeniden doğduğunu gösterdi. Beşiktaş tam kazandı derken; siyah-beyazlı takımın bir türlü çare bulamadığı saçma sapan yan top golü keyifleri kaçırdı. Gerçek olan bir şey var ki; Beşiktaş'ın sezon başından beri maçlarında kaotik anlar dikkat çekiyor. Taraftarlar bu sürecin bir an önce bitmesini umut ediyor.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Lausanne Sport-Beşiktaş maçını değerlendirdi

İsviçre deplasmanında taraftar harikaydı. Özellikle özenle hazırlandığı her halından belli olan pankartlara bayıldım. Ve en önemlisi: Beşiktaş'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin tanınmasını sağlayan Lozan'da sahaya çıkması sonuçtan bağımsız tarihî bir gururdu. Futbolun büyüsü ve tarihin ağırlığı bir araya geldi, dün akşam bunu hissettim. İyi varsın Beşiktaş, iyi ki varsın Türkiye Cumhuriyeti.

Reklam
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
DİĞER
İki kez bombalandı yine pes etmedi! Gamze Özçelik Gazze’de 3.kez umut oluyor
İBB'deki yolsuzluk çetesi itirafçıları susturmak için her yolu deniyor! Sırasıyla tehdit ve şantaj | Aktaş'ı susturma planı ilk değildi
F.Bahçe'de gündem Catamo!
G.Saray Zaniolo'nun bonservisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın Kayseri mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Kayseri mesaisi sürüyor! 01:21
Atan: "Atılan gol oraya..." Atan: "Atılan gol oraya..." 01:20
Atan: "Atılan gol oraya..." Atan: "Atılan gol oraya..." 01:19
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 01:10
Solskjaer: Hayal kırıklığı yaşıyorum! Solskjaer: Hayal kırıklığı yaşıyorum! 01:10
Kartal turu Dolmabahçe'ye bıraktı! Kartal turu Dolmabahçe'ye bıraktı! 01:10
Daha Eski
Başakşehir turu zora soktu! Başakşehir turu zora soktu! 01:09
F.Bahçe Alvarez'e kavuşuyor! İşte geliş saati F.Bahçe Alvarez'e kavuşuyor! İşte geliş saati 01:09
G.Saray'dan Barış Alper ihtarı! G.Saray'dan Barış Alper ihtarı! 01:09
Beşiktaş'ta 2 sakatlık birden! Maç kadrosuna alınmadılar Beşiktaş'ta 2 sakatlık birden! Maç kadrosuna alınmadılar 01:09
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 01:09
Kazeem Olaigbe'den Fatih Tekke sözleri! Kazeem Olaigbe'den Fatih Tekke sözleri! 01:09