Lausanne Sport 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET) Kartal turu Dolmabahçe'ye bıraktı

Lausanne Sport 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET) Kartal turu Dolmabahçe'ye bıraktı

UEFA Konferas Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda İsviçre ekibi Lausanne Sport ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 23:11
Lausanne Sport 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET) Kartal turu Dolmabahçe'ye bıraktı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, İsviçre ekibi FC Lausanne-Sport ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların golü 45. dakikada Milot Rashica'dan gelirken Lausanne-Sport'un golünü ise 83. dakikada Bryan Okoh kaydetti.

Beşiktaş ve FC Lausanne-Sport arasındaki rövanş maçı, 28 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

