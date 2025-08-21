Lausanne Sport 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET) Kartal turu Dolmabahçe'ye bıraktı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, İsviçre ekibi FC Lausanne-Sport ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlıların golü 45. dakikada Milot Rashica'dan gelirken Lausanne-Sport'un golünü ise 83. dakikada Bryan Okoh kaydetti.
Beşiktaş ve FC Lausanne-Sport arasındaki rövanş maçı, 28 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽GOOOOL!!! | Rashica ile Beşiktaş 1-0 öne geçiyor! pic.twitter.com/fU8eOY9bqP&mdash; S Sport (@ssporttr) August 21, 2025
Skor 1-1 oldu. pic.twitter.com/a9TN9UfOVk— S Sport (@ssporttr) August 21, 2025