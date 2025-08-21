CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Hedefim şampiyonluk

19 yaşındaki genç yetenek Taylan Bulut, Beşiktaş'a transfer olmasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kendisine verdiği güvenin belirleyici olduğunu belirtti. Siyah-beyazlı kulübe katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Bulut, "Burada olduğum için çok gururluyum ve çok mutluyum. Amacım mümkün olduğunca çok maçta forma giymek ve takımımla şampiyonluk yaşamak" dedi. Beşiktaş taraftarına da seslenen genç oyuncu, "Sizin için her şeyimi vereceğim. Sezonun nasıl geçeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi. Türkçe öğrenmeye başladığını da belirten Taylan Bulut, "Kenan Karaman ve Loris Karius ile konuştum. İkisi de bana sadece güzel şeyler anlattılar" ifadelerini kullandı.

