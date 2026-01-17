Liverpool-Burnley maç bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Premier Lig’in 22. haftasında Liverpool, sahasında ligin 19. sırasında bulunan Burnley’yi konuk ediyor. Ligde topladığı 35 puanla 4. sırada yer alan ve yeni yıla üst üste üç beraberlikle başlayan ev sahibi, taraftarı önünde kazanarak bu sessizliği bozmak niyetinde. Öte yandan, 13 puanla küme düşme hattında yer alan ve ligde tam 12 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Scott Parker yönetimindeki Burnley ise, dev rakibi karşısında büyük bir sürprize imza atarak ligde kalma umutlarını yeşertmeye çalışıyor. Nefes kesen mücadelenin yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Liverpool-Burnley maçının detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 09:04
Liverpool-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Anfield Road'daki Liverpool-Burnley mücadelesi, her iki takımın da önemli eksiklerle çıktığı bir döneme rastlıyor. Ev sahibi Liverpool'da efsane isim Mohamed Salah, Mısır milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası (AFCON) üçüncülük maçına çıkacağı için kadroda yer almıyor; Alexander Isak, Conor Bradley ve Giovanni Leoni'nin ise uzun süreli sakatlıkları sürüyor. Ancak sakatlıktan golle dönen Hugo Ekitike ve Alman yıldız Florian Wirtz, hücum hattının en büyük güvenceleri olacak. Konuk ekip Burnley cephesinde ise teknik direktör Scott Parker; Josh Cullen, Zeki Amdouni ve Connor Roberts gibi kilit isimlerden yoksun bir kadroyla sahada olacak. Savunmada Florentino Luis'in direnci ve hücumda kiralık golcü Armando Broja'nın fizik gücü, Burnley'nin Anfield'dan puan çıkarma yolundaki en büyük umudu olacak. İşte Liverpool-Burnley maçının canlı yayın bilgileri...

Liverpool-Burnley MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool-Burnley maçı, 17 Ocak Cumartesi günü Türkiye Saati ile 18.00'de başlayacak.

Liverpool-Burnley MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield Road'daki Liverpool-Burnley maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Andy Madley yönetecek.

Liverpool-Burnley MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Jones, Wirtz; Ekitike

Burnley: Dubravka; Laurent, Esteve, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Florentino, Pires; Bruun Larsen, Anthony; Broja

