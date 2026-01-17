CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea-Brentford CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Premier Lig’in 22. haftasında Chelsea, sahasında sezonun en sürpriz ekibi Brentford’u konuk ediyor. Enzo Maresca ile yollarını ayıran Chelsea, teknik direktörlük görevine getirdiği Liam Rosenior yönetiminde ilk lig maçına çıkıyor. 31 puanla 8. sırada bulunan ev sahibi, yeni hocasıyla beyaz bir sayfa açmak ve 2026 yılındaki ilk lig galibiyetini almak istiyor. Konuk ekip Brentford ise Keith Andrews yönetiminde müthiş bir form yakalayarak 33 puanla 5. sıraya kadar yükseldi. Ligde 6 maçtır yenilmeyen Brentford, deplasmanda kazanarak Avrupa kupaları yolundaki iddiasını kanıtlamayı hedefliyor. İşte Chelsea-Brentford maçı canlı yayın bilgileri...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 09:28
Chelsea-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stamford Bridge'deki Chelsea-Brentford maçı, teknik adamların taktik savaşı kadar sağlık raporlarıyla da ön planda. Ev sahibi Chelsea'de antrenmanlara dönen yıldız isim Cole Palmer ve kaptan Reece James'in kadroda olması beklenirken, kampı vuran bir virüs salgını nedeniyle Liam Delap ve Jamie Gittens'ın durumu belirsizliğini koruyor. Konuk ekip Brentford cephesinde ise, sezonun en formda golcülerinden Igor Thiago en büyük tehditken Frank Onyeka ise AFCON'da. İşte Chelsea-Brentford maçının yayın bilgileri...

CHELSEA-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea-Brentford maçı, 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

CHELSEA-BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge'deki Chelsea-Brentford mücadelesi, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

CHELSEA-BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

John Brooks'un düdüğüyle başlayacak karşılaşma, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CHELSEA-BRENTFORD MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Brentford: Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Henry; Yarmolyuk, Janelt; Ouattara, Jensen, Schade; Thiago

