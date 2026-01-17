Chelsea-Brentford CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Chelsea-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stamford Bridge'deki Chelsea-Brentford maçı, teknik adamların taktik savaşı kadar sağlık raporlarıyla da ön planda. Ev sahibi Chelsea'de antrenmanlara dönen yıldız isim Cole Palmer ve kaptan Reece James'in kadroda olması beklenirken, kampı vuran bir virüs salgını nedeniyle Liam Delap ve Jamie Gittens'ın durumu belirsizliğini koruyor. Konuk ekip Brentford cephesinde ise, sezonun en formda golcülerinden Igor Thiago en büyük tehditken Frank Onyeka ise AFCON'da. İşte Chelsea-Brentford maçının yayın bilgileri...

CHELSEA-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea-Brentford maçı, 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

CHELSEA-BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge'deki Chelsea-Brentford mücadelesi, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

CHELSEA-BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

John Brooks'un düdüğüyle başlayacak karşılaşma, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CHELSEA-BRENTFORD MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Brentford: Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Henry; Yarmolyuk, Janelt; Ouattara, Jensen, Schade; Thiago