Fenerbahçe, Maltepe'de yapılması gündeme getirilen yeni stadyum projesine ilişkin resmi kanalları üzerinden bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulübün yayınladığı o açıklamada mevcut yönetime yetkili mercilerden henüz bir teklif iletilmediği belirtilirken konuyla ilgili herhangi bir kongre planlaması bulunmadığı ve aksi yönde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. İşte Fenerbahçe tarafından yayınlanan resmi açıklama...

"KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Maltepe'de yapılması gündeme getirilen stadyum projesine ilişkin yetkili merciler tarafından kulübümüze iletilmiş herhangi bir teklif bulunmamaktadır.

İlgili projeyle yalnızca geçmiş dönem yönetimlerimizin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmeler söz konusudur.

Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzun gündeminde konuyla ilgili herhangi bir kongre planlaması bulunmamaktadır. Bu yönde kamuoyuna yansıyan haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kaldı ki söz konusu projenin kongremizin gündemine taşınabilecek somut bir teklife dönüşmesi halinde Yönetim Kurulumuz görüşünü açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Nihai karar ise her zaman olduğu gibi değerli kongremizin iradesine ait olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız

Fenerbahçe Spor Kulübü"