Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 13. haftasında Eyüpspor ile Başakşehir, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Bu mücadeleden konuk ekip Başakşehir 5-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Mücadelede Başakşehir adına gol perdesini 16. dakikada Bertuğ Yıldırım açtı. Ardından dakikalar 25'i gösterirken Olsen skoru 2-0'a getirdi.

Başakşehir'de 32. dakikada bu kez sahneye Onur Bulut çıktı. Futbolcu kaydettiği gol ile skoru 3-0 yapan isim oldu. Ev sahibi Eyüpspor adına 38. dakikada Yusuf Barasi takımının ilk golünü attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.

İkinci yarıda Başakşehir'de Umuz Bozok skoru 4-1'e getirdi ve eski takımına karşı ağları havalandırdı.

Karşılaşmada Başakşehir'in son golünü 84. dakikada Edin Visca kaydetti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir rakibini 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından Başakşehir ligdeki galibiyet serisini 4'e çıkardı ve ligde 23 puanla 5. sırada yer aldı.

Ev sahibi Eyüpspor ise 3 puanla ligde sonuncu sırada bulunuyor.