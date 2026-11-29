İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Ligin 13. haftasında Juventus deplasmanda Como ile kozlarını paylaştı. Torino ekibi rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Karşılaşmada henüz 5. dakikada Juve'de Kolo Muani kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

10 kişi kalan Juventus karşısında Como adına 45+1. dakikada Paz gol perdesini açtı. Bu golle Como ilk yarıyı 1-0'lık skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda dakikalar 63'ü gösterirken Douvikas Como'nun 2. golünü attı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Douvikas yine sahneye çıktı ve kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti.

Maçın ardından Juventus ligde 21 puanla 7. sırada bulunuyor.

Como ise 29 puanla 4. sırada yer alıyor.