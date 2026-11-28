Galatasaray'ın Eduardo Camavinga ısrarı sürüyor!
Real Madrid'de Arda Güler, Valverde ve Bellingham'ın arkasında kalan Eduardo Camavinga, önündeki seçenekleri değerlendirmeyi düşünüyor. Galatasaray yönetimi, Fransız futbolcu için ara transfer döneminde bir kez daha nabız yoklayacak. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Dünyaca ünlü orta saha oyuncusunun takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
REAL MADRID TEKLİFLERE AÇIK
Teknik direktör Jose Mourinho tarafından rotasyon oyuncusu olarak değerlendirilen Camavinga, daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
Arda Güler, Valverde ile Bellingham'ın arkasında kalan ve bu üç isimden de formayı alma şansı çok düşük olan Fransız yıldız, bu sezon ligde 12 maçta sadece 373 dakika forma şansı bulabildi.
1 de asisti bulunan Camavinga'nın piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kadroda doğrudan düşünmediği bir futbolcudan gelir elde etmek isteyen Real de tekliflere açık.
HER POZİSYONDA FORMA GİYİYOR
Eduardo Camavinga'nın çok yönlü bir oyuncu olması da sarı-kırmızılı takımı oldukça cezbediyor. Genellikle merkez orta sahada görev yapan Camavinga hem güçlü hem de teknik bir oyuncu.
8 numaranın dışında 6 numara pozisyonunda da oynayabilen Fransız futbolcunun 30 maçlık bir sol bek performansı da bulunuyor.
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