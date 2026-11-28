REAL MADRID TEKLİFLERE AÇIK Teknik direktör Jose Mourinho tarafından rotasyon oyuncusu olarak değerlendirilen Camavinga, daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

Arda Güler, Valverde ile Bellingham'ın arkasında kalan ve bu üç isimden de formayı alma şansı çok düşük olan Fransız yıldız, bu sezon ligde 12 maçta sadece 373 dakika forma şansı bulabildi.