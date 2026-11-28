Fenerbahçe'de rota yeniden Marcus Rashford!
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Marcus Rashford için tekrardan çalışma başlattı. Manchester United'da forma şansı bulamayan ve ayrılmaya sıcak bakan 29 yaşındaki sol kanat için tüm imkanlar seferber edilecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
MANU ŞARTLAR OLUŞURSA SATACAK
Manchester United'la sözleşmesi 2028 haziranda bitecek olan yıldız oyuncu için Fenerbahçe yönetimi, kesenin ağzını sonuna kadar açacak.
İngiliz medyasına konuyla ilgili yansıyan haberlerde; "Manchester United, şartlar oluşması halinde oyuncunun ayrılmasına izin vermeye hazır" ifadeleri yer aldı.
Haberde, kırmızı- şeytanların yeni menajeri Mauricio Pochettino'nun da Rashford'a sıcak bakmadığının altı çizildi. Ada basını, ayrıca Everton'ın Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak istediğini duyurdu.
1,5 SEZON KİRALANDI
Marcus Rashford önce ocak 2025'te Aston Villa'ya kiralandı. Yarım sezon Villa'da forma giyen İngiliz oyuncu, temmuz 2025'te ise bu kez Barcelona'ya gönderildi.
1 sezon Katalan ekibinde forma giyen Rashford, 49 maçta, 14 gol, 15 asistlik performans sergilese de Barça, 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı.
SADECE 8 MAÇTA OYNADI
Rashford, bu sezon Manchester United formasıyla, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve EFL Cup'ta toplamda 8 maça çıktı. Sadece 502 dakika sahada kalabilen yıldız oyuncu, skor katkısı ise yapamadı.
KADROYA BİLE DAHİL ETMİYOR
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, Marcus Rashford'ı iki maçta da kadroya almadı. Önce Premier Lig'deki Liverpool mücadelesinde İngiliz oyuncuyu kafileye dahil etmeyen Pochettino, ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesinin kadrosuna da Rashford'ı almadı.
MİLLİ TAKIMI UNUTTU
Rashford, Manchester United'da forma giyemeyince İngiltere Milli Takımı'nın da formasını unuttu. En son Dünya Kupası kadrosunda yer alan 29 yaşındaki oyuncu, Uluslar Ligi'nde oynanan mücadeleler için ise milli takıma davet edilmedi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.