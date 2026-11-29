Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Arca Çorum FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Dan Agyei (P) kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Kocaelispor 23 puana yükseldi ve 6'ncı sırada yer aldı. Arca Çorum FK ise 16 puanda kaldı ve 11'inci sırada yer aldı.

Kocaelispor'un Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 5 maça çıktı. Arca Çorum FK ise üst üste 3'üncü maçından da mağlup ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Arca Çorum FK, Trabzonspor; Kocaelispor ise Erzurumspor deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada hakem Erdem Mertoğlu, VAR uyarısıyla kenara gelerek Çorum FK ceza sahasındaki pozisyonu izledi. Mertoğlu, ceza sahası içinde Serdar Saatçı'nın Sissoho'ya faulü nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada penaltıyı kullanan Daniel Agyei, topu ağlarla buluşturdu. 0-1

53. dakikada Göktan Gürpüz'ün ceza sahası yayı önündeki vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla kornere gitti.

55. dakikada Ylber Ramadani'nin ceza sahası önünden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

69. dakikada Susoho'nun ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.