Trabzonspor bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyor. Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan bordo-mavililer devre arasında eksiklerini de kapatarak kusursuz bir hale gelmeyi planlıyor. Fırtına ara transfer döneminde eksiklerini tamamlayarak iddiasını güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Thomas Reis'ın en çok istediği isim Brentford forması giyen Yegor Yarmolyuk... Bordo-mavililer, Ukraynalı orta saha için hem oyuncunun menajeri hem de kulübüyle ciddi olarak masada.

BAŞKANDAN YAKIN TAKİP

Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak istediği Yegor Yarmolyuk için Brentford'un 32 milyon euroluk bonservis beklentisi var. Trabzonspor adına menajerler ön görüşmeleri sürdürüyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın talimatıyla transferden sorumlu yöneticiler de pazarlık masasına oturdu. Doğan; teknik direktör Thomas Reis'ın çok istediği oyuncu için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamasını istedi. Bordo-mavili idareciler rakamı 20 milyon euro seviyesine indirmeye çalışıyor. Brentford buralara yaklaştığında Trabzonspor 22 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacak. Yarmolyuk da sıcak bakıyor.

4 GOLE KATKI VERDİ

Yegor Yarmolyuk bu sezon Brentford formasını tüm kulvarlarda 12 defa taşıdı. 2 gol attı, 2 de asist yaptı. 4 gole etki etti. Düzenli 11 oyuncusu olmayan 22 yaşındaki futbolcu bu sebeple bordo-mavili takımın kendisine olan yoğun ilgisine olumlu yaklaşıyor.

KOVACIC 2. PLANDA

Trabzonspor'un transfer planlaması içinde Mateo Kovacic de var. Ancak Manchester City'nin orta saha oyuncusu ilk aşamada düşünülmüyor. Yegor Yarmolyuk transferinde olumlu ilerleme olmazsa Hırvat futbolcu için yoklamalar başlayacak. 32 yaşındaki futbolcunun City ile kontratı sezon sonu bitiyor.