Fenerbahçe'den Arsenal'in yıldızına teklif! İngiliz basını transferi duyurdu
Ara transfer döneminde savunmasına takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Arsenal'in genç yıldızı Cristhian Mosquera için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin İspanyol futbolcuyu kiralamak üzere İngiliz ekibine sunduğu teklifin ayrıntıları Ada basınında ortaya çıktı. İşte transferde yaşanan son gelişmeler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 09:24
Satın alma opsiyonu düşünülmüyor
Haberde, Fenerbahçe'nin sunduğu kiralama teklifinde satın alma opsiyonunun bulunmadığı ve anlaşmanın 6 ayı kapsadığı belirtildi.
Arsenal'in de genç oyuncunun daha fazla forma şansı bulması ve gelişimini sürdürmesi adına kiralık gönderilmesine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
İki kulüp arasındaki görüşmelerin önündeki en önemli konulardan biri ise mali şartlar.
Fenerbahçe, transferin gerçekleşmesi halinde Arsenal'in oyuncunun maaşının bir bölümünü karşılamasını bekliyor.
İngiliz temsilcisinin ise Mosquera'nın kiralık olarak forma giyeceği takımda belirli sayıda maçta görev almasını güvence altına almak istediği aktarıldı.
Mosquera'nın kararı bekleniyor
Transferde henüz son söz söylenmiş değil. Fenerbahçe ve Arsenal yönetimlerinin, İspanyol futbolcunun kararını beklediği belirtiliyor.
Mosquera'nın sarı-lacivertli takıma katılmaya sıcak bakması durumunda iki kulüp arasında mali ve sportif şartların detaylı şekilde ele alınması bekleniyor.
Genç savunmacıya Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan da ilgi var. Inter, Benfica, Al-Nassr ve Al-Hilal'in oyuncunun durumunu takip ettiği kaydedildi.
Ancak Arsenal'in Mosquera'yı Avrupa'da tutmak istediği, bu nedenle Suudi Arabistan ekiplerinin transferde geri planda kaldığı öne sürüldü.
Benfica'nın Fenerbahçe'nin en ciddi rakiplerinden biri olabileceği belirtilirken, Portekiz temsilcisinin şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.
Inter'in ise Arsenal'in talep ettiği düzenli forma garantisini vermekte zorlanabileceği değerlendiriliyor.
Arsenal'e 15 milyon Euro'ya transfer olmuştu
Hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında görev yapabilen Cristhian Mosquera, 2025 yazında altyapısından yetiştiği Valencia'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'e transfer olmuştu.
İspanya U21 Milli Takımı'nda 15 kez forma giyen genç futbolcu, A Milli Takım seviyesinde de iki hazırlık maçında görev aldı.
Mosquera, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 5 resmi karşılaşmada toplam 377 dakika sahada kaldı.
Fenerbahçe'nin transferi sonuçlandırması halinde İspanyol savunmacı, sarı-lacivertli ekibin +4 yabancı kontenjanında değerlendirilecek.
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