Mosquera'nın sarı-lacivertli takıma katılmaya sıcak bakması durumunda iki kulüp arasında mali ve sportif şartların detaylı şekilde ele alınması bekleniyor.

Genç savunmacıya Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan da ilgi var. Inter, Benfica, Al-Nassr ve Al-Hilal'in oyuncunun durumunu takip ettiği kaydedildi.