Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kartal hayat buldu

Kartal hayat buldu

Avrupa maçları nedeniyle ilk haftayı pas geçen siyah-beyazlılar, dün Eyüp karşısında sezonu açtı. Oldukça zorlandığı karşılaşmada zaferi getiren isim geçen sezon birçok maçta olduğu gibi yine Rafa Silva oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Kartal hayat buldu

Avrupa maçları nedeniyle ilk haftayı pas geçen siyah-beyazlılar, dün Eyüp karşısında sezonu açtı. Oldukça zorlandığı karşılaşmada zaferi getiren isim geçen sezon birçok maçta olduğu gibi yine Rafa Silva oldu.

Mücadele fırtına gibi başlayan Beşiktaş, ilk 20 dakikayı tamamen domine ederken golü de buldu. 19'da Robin Yalçın'ın müdahalesinde Orkun Kökçü ceza alanı içerisinde yerde kalırken topun başına geçen isim Abraham oldu.

FELIPE'DEN 7 KURTARIŞ

Topu köşeye gönderen İngiliz golcü takımını öne geçirdi.

29'da kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Mame Thiam skoru eşitlerken, ikinci yarıda Eyüp kalecisi Felipe öne çıktı. 7 kurtarışla takımını ayakta tutan Felipe, 90+6'da Rafa Silva'nın muhteşem vuruşuna engel olamadı. Böylece bu sezonki ilk maçında taraftarı önünde 3 puana zor da ulaşan siyah-beyazlılar sezona iyi bir başlangıç yaptı. Beşiktaş gelecek haftayı da Avrupa maçları nedeniyle boş geçecek.

RAFA SILVA KLASİĞİ

Beşiktaş'ta varsa yoksa Rafa Silva... Takıma kim gelirse gelsin Portekizli futbolcunun rolü ve önem değişmiyor.

Geride kalan sezonu 18 gol ve 13 asist gibi üstün bir performansla tamamlayan başarılı futbolcu, ligdeki ilk maçta da klasını gösterdi. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında harika bir vücut hareketiyle Eyüp savunmasını delip geçen 32 yaşındaki futbolcu, topa çok sert vurarak günün yıldızlarından Felipe'yi avladı. Daha ilk haftadan Beşiktaş için bu sezon da çok önemli olduğunu gösteren Silva, mücadele boyunca da takımın hücumlarına şekil veren isim olmuştu. Portekizli oyuncu St. Patrick's maçlarında da iki asiste imzasını atmıştı.

MUÇI SAKATLANDI

Karşılaşma öncesinde ısınırken sakatlanan Ernest Muçi, mücadelede görev alamadı. Isınma çalışmaları sırasında sakatlanarak maç kadrosundan çıkartılan Arnavut futbolcunun yerine Rashica ilk 11'de sahaya çıktı.

KADROYU DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, St. Patricks maçına göre kadroda değişikliğe gitti. Jurasek, Demir Ege ve Keny Arroyo'yu oynatmayan Solskjaer, Uduokhai, Ndidi ve Joao Mario'ya şans verdi.

DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor karşısında daha rahat bir galibiyet elde etmeleri gerektiğini söyledi. Hücumda son hamleleri yapmakta ve doğru kararları vermekte zorlandıklarını belirten Norveçli çalıştırıcı, "Eyüpspor kalecisi Felipe'yi de tebrik ederim. İyi bir maç çıkarttı. Ancak biz hücumda daha üretken ve etkili olmalıydık.

İlerleyen haftalar için kendimize dersler çıkartacağız. Daha farklı kazanmamız gereken bir maçtı" ifadelerini kullandı.

SIKINTILI BİR SÜRECE GİRDİK

Maçın yıldızlarından birisi olan Eyüp kalecisi Felipe, mücadele bitiminde şöyle konuştu: "Güzel başladık.

Erken gol yedikten sonra sıkıntılı bir sürece geçtik ama takımın performansından mutluyum diyebilirim."

KADROYU DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, St. Patricks maçına göre kadroda değişikliğe gitti.

Jurasek, Demir Ege ve Keny Arroyo'yu oynatmayan Solskjaer, Uduokhai, Ndidi ve Joao Mario'ya şans verdi.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
