BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Birmingham'dan Alex Oxlade-Chamberlain hamlesi

Ziraat Türkiye Kupası
Birmingham City, Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel transferini tamamlamıştı. İngiltere Championship ekibinin şimdiki hedefi ise Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain. İşte detaylar...| Son dakika BJK spor haberleri

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 16:28
Yaz transfer döneminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta gidecek oyuncular da netleşmeye başlıyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda kadroda düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain için talip çıktı.

Mirror'ın haberine göre, Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna kattığını transfer döneminin başlarında açıklayan Birmingham City, şimdi de Chamberlain ile ilgileniyor.

32 yaşındaki oyuncu da İngiltere'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 20 maçta süre alan Chamberlain, 1 gollük katkı sağlamıştı.

