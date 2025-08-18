BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Birmingham'dan Alex Oxlade-Chamberlain hamlesi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yaz transfer döneminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta gidecek oyuncular da netleşmeye başlıyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda kadroda düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain için talip çıktı.

Mirror'ın haberine göre, Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna kattığını transfer döneminin başlarında açıklayan Birmingham City, şimdi de Chamberlain ile ilgileniyor.

32 yaşındaki oyuncu da İngiltere'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 20 maçta süre alan Chamberlain, 1 gollük katkı sağlamıştı.

