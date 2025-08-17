TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta rota Moritz Jenz!

Beşiktaş, stoper transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim, Wolfsburg'un 26 yaşındaki savunmacısı Moritz Jenz'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar, Alman ekibiyle görüşmelerini sıklaştırırken, ilk olarak 3 milyon euro'luk teklif sundu. Ancak Wolfsburg, Jenz için 7 milyon euro bonservis talep ederek bu teklifi reddetti. Beşiktaş'ın yeni bir teklif hazırladığı, ayrıca bir yıllık kiralık transfer ve satın alma opsiyonu seçeneğini de değerlendirdiği öğrenildi.

TECRÜBELİ VE GÜÇLÜ

Kariyerinde Lorient, Schalke 04 ve Celtic gibi takımlarda oynayan Jenz, Beşiktaş'ın savunmasını güçlendirmek için önemli bir hedef olarak öne çıkıyor. St. Patrick's maçlarında savunmadan memnun olmayan teknik ekip, Jenz'in tecrübesine ve fiziksel özelliklerine güveniyor. Sağ ayaklı olan Jenz, merkez stoperin yanı sıra sağ bek pozisyonunda da oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Transfermarkt'a göre piyasa değeri yaklaşık 5 milyon euro.

1.90 boyundaki Nijerya asıllı Alman stoper, geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekibi Mainz'da kiralık olarak geçirdi ve 20 maçta 1646 dakika süre aldı.