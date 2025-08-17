Montella’dan ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Montella'yı BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki makamında ağırladı. İkili, Türk futbolunun güncel konularına dair verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretin sonunda Norveçli çalıştırıcı, İtalyan teknik adama isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti. Montella, siyah-beyazlı ekibin antrenmanı öncesinde futbolcularla bir süre sohbet ederek takımla yakından ilgilendi.