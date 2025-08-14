Beşiktaş Fahri Kerem Ay'ı İstanbulspor'a kiraladı!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fahri Kerem Ay'ın sezon sonuna dek 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralandığını duyurdu.

Konuyla ilgili siyh-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fahri Kerem Ay'ın 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İstanbulspor'la anlaşmaya varılmıştır. Fahri Kerem Ay'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

İSTANBULSPOR TRANSFERİ DUYURDU