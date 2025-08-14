CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Fahri Kerem Ay'ı İstanbulspor'a kiraladı!

Beşiktaş Fahri Kerem Ayİstanbulspor'a kiraladı!

Beşiktaş, genç oyuncusu Fahri Kerem AyTrendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiraladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 14:15 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 14:16
Beşiktaş Fahri Kerem Ay'ı İstanbulspor'a kiraladı!

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fahri Kerem Ay'ın sezon sonuna dek 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralandığını duyurdu.

Konuyla ilgili siyh-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fahri Kerem Ay'ın 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İstanbulspor'la anlaşmaya varılmıştır. Fahri Kerem Ay'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

İSTANBULSPOR TRANSFERİ DUYURDU

