Hedef İheanacho

Beşiktaş, Sevilla'da uyum sorunu yaşayan Kelechi Iheanacho'yu bonservisiyle kadrosuna katmak için harekete geçti. Punchng'nin haberine göre, İspanya La Liga ekibi Sevilla, 28 yaşındaki Nijeryalı forvet için 3 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Hücum hattına derinlik kazandırmak isteyen Beşiktaş, oyuncuyu transfer gündemine aldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Middlesbrough'a kiralanan Iheanacho, tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.