CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta B planı Gboho

Beşiktaş'ta B planı Gboho

Beşiktaş'ta kanat operasyonu devam ediyor. Sancho'dan olumlu geri dönüş alamayan yönetim bu noktada B planını hazır tutuyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta B planı Gboho
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sol kanat için öncelikli hedef olarak Jadon Sancho'yu belirleyen Siyah beyazlılar, İngiliz yıldızın yüksek maliyeti nedeniyle alternatif isimleri de gündemine aldı. Takvim'de yer alan habere göre Manchester United forması giyen Sancho'nun, Beşiktaş'tan yıllık 10 milyon Euro gibi yüksek bir maaş talep etmesi yönetimi zor durumda bıraktı. Bu nedenle teknik heyet ve transfer komitesi, B planı olarak Fransız futbolcu Yann Gboho'yu listesine aldı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse forması giyen Gboho'nun güncel piyasa değerinin 8 milyon Euro olduğu belirtilirken, kulübünün oyuncu için 12 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi. Geride kalan sezonda Toulouse formasıyla 31 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 4 asistle skora katkı sağladı. Fransız ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gboho, sol kanadın yanı sıra ofansif orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Teknik heyetin çok yönlü oyuncuyu takip ettiği gelen bilgiler arasında.
Fenerbahçe 8 numarasını buldu! Görüşmeler başladı...
Buruk ve Kerem'den karşılıklı hamle!
DİĞER
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası bomba transfer bitiyor! Kaleci transferinde mutlu son çok yakın...
Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü | Kalabalık dron ile görüntülendi
Milan'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Kerem olmazsa o gelecek
G.Saray transferden vazgeçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maximin Meksika'ya gitti Maximin Meksika'ya gitti 06:31
Zafer Dadaş'ın Zafer Dadaş'ın 06:27
İstabul’dan sessiz start İstabul’dan sessiz start 06:26
Alanya, Gümrük maçını 2-0 aldı Alanya, Gümrük maçını 2-0 aldı 06:25
Keçiörengücü rahat: 3-1 Keçiörengücü rahat: 3-1 06:24
Iğdır 90+7’de kazandı: 2-1 Iğdır 90+7’de kazandı: 2-1 06:23
Daha Eski
Antalya 2 golle güldü Antalya 2 golle güldü 06:22
G.Saray transferden vazgeçti! G.Saray transferden vazgeçti! 00:22
Buruk ve Kerem'den karşılıklı hamle! Buruk ve Kerem'den karşılıklı hamle! 00:06
G.Saray transferden vazgeçti! G.Saray transferden vazgeçti! 00:04
Iğdır FK 90+8'de güldü! Iğdır FK 90+8'de güldü! 00:04
Hatayspor'a evinde şok skor! Hatayspor'a evinde şok skor! 23:57