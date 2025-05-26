Kartal yaralı!

Sezonun son iç saha maçında Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleden 2-1 yenilgiyle ayrıldı. İlk yarısı 0-0 sonuçlanan karşılaşmada Rizespor, 61. dakikada Samet Akaydin ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ta bu gole cevabı 64. dakikada Joao Mario verdi. 90+1. dakikada Ali Sowe'un golüne engel olamayan Kara Kartal sahadan 2-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı ve 3.'lük yarışında yara aldı.

IMMOBILE CEZALI

Sezonu erken açmak istemeyen Beşiktaş'ın son haftada deplasmanda Bodrum FK'yı geçmesi Samsunspor'un da Kayserispor'a evinde mağlup olması gerekiyor. 40. dakikada sarı kart gören İmmobile, cezalı duruma düştü. İtalyan golcü, ligin son haftasında forma giyemeyecek.

HAFTAYA BU TAKIM SAVAŞACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Kazanmayı beklediğimiz bir maçtı. Çok fazla fırsat bulup kazanamadığımız bir maç oldu. Sezon boyunca gerçekleşen bir şey bu. Çok üzgünüz. Bu maçları nasıl kazanmamız gerektiğini öğrenmeliyiz. Bir maçımız daha var. Haftaya bu takım savaşacak 3 puan için deplasmana gideceğiz" dedi.

JOAO MARIO 6. GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Joao Mario, siyah-beyazlı formayla 6. gol sevincini yaşadı. Çaykur Rizespor karşısında takımının beraberlik golünü atarak Süper Lig'de 4. kez mutluluk yaşayan Portekizli oyuncu ayrıca UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakip filelere birer gol kaydetti.

ŞAMPİYON GİBİ KARŞILAMA

Beşiktaşlı taraftarlar, Çaykur Rizespor maçı öncesi takımlarını adeta şampiyon gibi karşıladı. Taraftarlar, sezonun son iç saha müsabakası olması sebebiyle Barbaros Meydanı'nda toplanarak, güzergah boyunca kafileye eşlik etti. Sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Tüpraş Stadyumu'na geldi.

DOLMABAHÇE KAPALI GİŞE

Sezonun son iç saha mücadelesinde Beşiktaşlı taraftarlar müsabakaya büyük ilgi gösterdi. Beşiktaşlı seyirciler ısınma esnasında ve müsabaka boyunca coşkulu tezahüratlarla takımlarını destek verdi. Taraftarlar 90 dakika hiç susmadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bazı taraftarlar futbolculara tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Solskjaer, son oynadıkları maçın ilk 11'inde üç değişiklik yaptı. Siyah-beyazlılarda Joao Mario ve Mustafa Hekimoğlu yedek soyunurken Milot Rashica kadroya alınmadı. Norveçli teknik adam, Joao Mario'nun yerine Fernandes'e Mustafa'nın yerine Arroyo ve Rashica'nın yerine de Muçi'yi Rizespor'a karşı görevlendirdi.