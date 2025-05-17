Atiba aranıyor

Atiba Hutchinson'un 10 yılı aşkın süre formasını giydiği Beşiktaş'ta bıraktığı boşluk hâlâ dolmuş değil. Kanadalı futbolcunun orta sahadaki liderliği, saha içi disiplini ve istikrarı, yıllardır siyah-beyazlı kulübün temel taşlarından biri olmuştu. Ancak Atiba'nın futbolu bırakmasının ardından Beşiktaş, bir türlü onun yerini alabilecek ismi bulamadı. Orta sahadaki bu yapısal eksiklik, Beşiktaş'ın oyun planını da doğrudan etkiledi. Huntchinson'un yerine yaptığı 9 transferlerden verim alamadı.

Atiba'nın vedasının ardından orta sahaya takviye üstüne takviye yapan Beşiktaş yönetimi, bu süreçte birçok futbolcuyu kadrosuna kattı. Jean Onana, Al Musrati, Elan Ricardo, Cher Ndour, Amir Hadziahmetovic, Daniel Amartey, Gökhan İnler, Alex Oxlade-Chamberlain ve Joao Mario gibi isimler takıma dahil edildi. Ancak bu oyuncuların hiçbiri Atiba'nın ortaya koyduğu istikrarı ve liderliği sahaya yansıtamadı. Bu tablo üzerine Beşiktaş yönetimi yeniden arayışa geçti.