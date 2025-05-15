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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Hazırlıklar sürüyor

Hazırlıklar sürüyor

Beşıktaş, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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Hazırlıklar sürüyor

Beşıktaş, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, top kapma ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kale müsabakalarla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

CIRO'DAN GOL SÖZÜ

Cıro İmmobile, kalan 3 haftada Solskjaer'den forma bekliyor. Adana DS karşısında attığı golle moral bulan İtalyan santrfor, Alanyaspor karşısında forma giymesi halinde gol atacağını söyledi. Süper Lig'de 15 gol atan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda ise 18 gole ulaştı.

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