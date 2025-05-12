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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rafa seriye bağladı

Rafa seriye bağladı

Beşiktaş’ı 29’da öne geçiren golü atan Rafa Silva, son dört maçta üçüncü kez ağları sarstı. Portekizli yıldız, bu sezonki gol sayısını da 17’ye yükseltti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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Rafa seriye bağladı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rafa Silva, Adana Demirspor maçına yine damga vurdu. Takımı bir orkestra şefi gibi yöneten Portekizli oyuncu, 29'uncu dakikada da siyah-beyazlı tribünleri ayağa kaldırdı. İmmobile'nin pasında şık bir dokunuşla kaleci Deniz'i mağlup eden tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golle Rafa, son dört maçta üçüncü kez gol sevinci yaşamış oldu.

17 GOL, 13 ASİST

Bu gol aynı zamanda Portekizli oyuncunun bu sezonki 17'nci sayısı oldu. Beşiktaş'la bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi, Avrupa Ligi Elemeleri, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da 46 maça çıkan Rafa Silva, tüm kulvarlarda gol atmayı başardı. 4 bin dakikanın üzerinde sahada kalan Rafa, dünkü asistiyle birlikte bu alandaki sayısını da 13'e çıkardı. Rafa, en fazla skor katkısı veren isim.

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