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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta sahalara dönen Necip Uysal: Benim için özel bir gündü

Beşiktaş'ta sahalara dönen Necip Uysal: Benim için özel bir gündü

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçıyla birlikte sahalara dönen Necip Uysal, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 21:24
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Beşiktaş'ta sahalara dönen Necip Uysal: Benim için özel bir gündü

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırladı. 4-1'lik galibiyet ile biten maçta siyah beyazlılarda uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal sahalara döndü.

Karşılaşmanın ardından Necip, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR GÜNDÜ"

"İyi bir oyun oynadık. Benim için özel bir gündü. Hocamıza teşekkür ediyorum, bana az da olsa süre verdi. Taraftarımıza bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim. Benim için uzun zaman oldu. Şu anda çok duygusalım. İyi çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki sezona hazır olacağım.

Benim için uzun oldu ama iyi çalıştık. Sağlık ekibimize de teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldular. Şu anda yüzde yüz hazır değilim. Her geçen gün hazırlanıyorum. İnşallah kampa en hazır şekilde geleceğim."

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