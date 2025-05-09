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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 11 Mayıs Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 15:49
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Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 11 Mayıs Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ola Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanın, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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