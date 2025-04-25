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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Fenerbahçe maçı ile başlayacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Fenerbahçe maçı ile başlayacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından konuştu. İşte o ifadeler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 22:27 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 22:40
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Fenerbahçe maçı ile başlayacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında Atakaş Hatayspor'a karşı aldıkları 5-1'lik galibiyetin ardından konuştu. İşte o ifadeler...

"İLK 30 DAKİKA BİZDEN İYİYDİLER"

"Rakibimiz golü buldu ve 1-0 önde başladı maça. Murat Hoca'nın takımı iyi savaştı, fırsatlar yakaladı. Bugün ilk 30 dakika bizden iyiydiler. Daha çok gol atmayı hak ettiler. Murat Hoca da iyi bir hoca. Ardından ilk 2 golden sonra çok iyi oldu. Defans olarak daha iyiydik ikinci golden sonra. Çok fazla top kazandık ve bu toplarla hızlı hücumlar yaptık. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarımız mutlu olduğu için mutluyum. Şimdiki derdimiz önümüzdeki maç."

"ONUN ADINA MUTLUYUM"

"Takım çok çalıştı. Her oyuncumuz kazanmak istiyor. Emrecan uzun süreli takımdan uzaktı, bugün çok iyi döndü. Onun adına mutluyum. Ciro, çok çalışıyor demiştim, bugün 3 gol attığı için mutluyum. Mustafa, fiziksel olarak bize çok şey katıyor. Bu mücadelesinden dolayı mutluyum. Gelişiminden dolayı mutluyum. Takım olarak iyi bir karakter gösterdik. Savaştık, çok fazla koştuk. Topu kazandık ve öne doğru sürekli gittik. İyi bir savunma yaparsak çok fazla gol atabileceğimizi biliyorduk. Bugün de bunu göstermiş olduk."

"F.BAHÇE MAÇI İLE BAŞLAYACAĞIZ"

"Amacımız üçüncü olmak, en önemli amacımız bu. 5 maç kaldı. İyi çalışmak zorundayız. Bu seriye Fenerbahçe ile başlayacağız. Sabırsızlıkla beklediğimiz zor bir derbi olacak. İyi bir şekilde hazırlanmak ve sezonu pozitif bitirmeliyiz. Bu hafta da çok iyi çalıştık. Atmosfer çok iyiydi bu hafta. Böyle olunca daha iyi performanslar gösteriyoruz. İyi hazırlanarak bu 5 haftayı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz."

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