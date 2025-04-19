Beşiktaş'ta Keny Arroyo'dan flaş paylaşım! Göztepe maçının ardından...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, İzmir deplasmanından 1 puanla döndü.

Siyah beyazlıların ara transfer döneminde renklerine bağladığı genç oyuncu Keny Arroyo, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

19 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş forması ile çekilmiş olduğu bir fotoğrafı altında dikkat çeken bir emoji ile paylaştı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Arroyo, o paylaşımı kısa bir süre sonra sildi. Siyah-beyazlı yönetimden kendisine paylaşımı sebebiyle bir uyarı yapıldığı iddia edildi.

İŞTE O PAYLAŞIM