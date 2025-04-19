Beşiktaş moral peşinde! İşte Göztepe maçı 11'i

Beşiktaş'ta tüm hesaplar ligi 3. sırada bitirmek üzerine kurulmuş durumda. Avrupa'ya gitmek isteyen Kara Kartal sezonu da erken açmamak için kalan 7 haftada kayıp istemiyor. Seri galibiyetler alarak ligi iyi bir şekilde bitirmek için ilk adım zorlu Göztepe deplasmanından geçiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Onur Bulut, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu ve Ernest Muçi maçta forma giyemeyecek.

SADECE 1 GALİBİYETİ VAR

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalarını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile Semih Kılıçsoy, Göztepe karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Murat Temel yapacak. Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sahadan bir galibiyetle ayrıldı. Çıktığı 29 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, haftaya 5. sırada girdi.

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında ligde oynanan son 10 maçta Beşiktaş rakibini 7 kez mağlup etti. Taraflar arasında oynanan söz konusu karşılaşmalarda Göztepe 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş son 10 karşılaşmada 20 gol atarken, Göztepe ise fileleri 12 kez havalandırdı. İki takım arasında İzmir'de oynanan son iki maçta Beşiktaş, rakibine üstünlük kurdu.

LİGDE 58. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, ligde 58. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 30'unu siyah- beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 94-55 üstünlüğü bulunuyor. Bu sezon ligde ve kupada oynanan iki maçı da Göztepe, 4-2 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

COŞKULU KARŞILAMA

İzmir'e gelen siyah-beyazlı kafileyi, taraftarlar coşkuyla karşıladı. Teknik Direktör Solskjaer, taraftarlarla fotoğraf çektirip formaları imzaladı. Yanına gelen engelli bir kız çocuğunun da formasını imzalayan Norveçli çalıştırıcı ilgi odağı oldu. Beşiktaşlı oyuncularla da fotoğraf çektiren taraftarlar, takımı taşıyan otobüsü tezahüratlarla uğurladı.

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda beş futbolcu, Göztepe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu beş oyuncu, cezalı duruma düşmeleri durumunda Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İZMİR'DE 29. MAÇ

İki ekip, yapacakları maçla İzmir'deki lig maçlarında 29. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 12-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 38, Göztepe ise 27 gol kaydetti.

İŞTE GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Nielsen, Dennis, Doğan, İsmail, Tjanic, Romulo, Emersonn

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Paulista, Tayyip Talha, Svensson, Gedson, Alex, Rashica, Rafa, Arroyo, Semih