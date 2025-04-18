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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ | Immobile gidiyor Wout Weghorst geliyor! Menajerinden flaş transfer açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERİ | Immobile gidiyor Wout Weghorst geliyor! Menajerinden flaş transfer açıklaması

Ciro İmmobile ile sezon sonunda vedalaşmaya hazırlanan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Wout Weghorst'u Immobile transferi sebebiyle renklerine bağlamaktan vazgeçen siyah-beyazlılar, eski yıldızını Türkiye’ye getirecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERİ | Immobile gidiyor Wout Weghorst geliyor! Menajerinden flaş transfer açıklaması

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Yeni sezonda forvete en az iki takviye gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş, Ciro İmmobile ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Senelik maliyeti 10 milyon Euro'yu bulan İtalyan futbolcuyu gerekirse bonservisini vererek göndermek isteyen siyah-beyazlılar, Wout Weghorst'a yöneliyor. Daha önce kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta önemli bir iz bırakan Hollandalı yıldız, yeni yılın ilk çileği olacak. 11 mayısta gerçekleşecek seçim sonrasında gaza basacak olan yönetim, kulübü Ajax görüşmelere başlayacak.

TÜRKİYE'YE GELİR

Weghorst'un temsilcisi Mithat Halis, Hollandalı yıldızın geçen sezon Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü söyledi. Oyuncusunu Beşiktaş'a önerdiklerini belirten Halis, "Geçen yaz Weghorst'u Beşiktaş'a önerdik ama Asbaşkan İmmobile'ye odaklandı. Weghorst Milan'a gidiyordu, yetişmedi. Bu yaz Türkiye'ye gelir, her takıma açık" dedi.

MITROVIC DE GÜNDEMDE

Senelik kazancı 2.5 milyon Euro olan 32 yaşındaki oyuncuya bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapacak olan siyah-beyazlılar, Ajax'ın zorluk çıkarmayacağını düşünüyor. Ayrıca Weghorst'un yanı sıra Al-Hilal forması giyen Aleksandar Mitrovic de listene bulunan isimlerden birisi. Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanan 30 yaşındaki Sırp futbolcu için de düğmeye basan yönetim iki oyuncunun sürecini de büyük bir titizlikle yürütecek. Bu sezon yaşanan gol sorununun tekrarlanmaması için yönetim elinden geleni yapıyor.

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