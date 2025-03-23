  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Gürcü sol bek radara girdi

Gürcü sol bek radara girdi

Beşiktaş'ın Gürcistan ekibi Dinamo Tblisi'de forma giyen 16 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili ile ilgilendiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların hem sağ bek hem de stoperde de forma giyebilen 16 yaşındaki yıldız adayı için kısa süre içinde Gürcü ekibine teklifte bulunması bekleniyor. Kara Kartal, genç futbolcu için 2 ila 2,5 milyon euro bandında bir rakam önereceği de gelen haberler arasında.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gürcü sol bek radara girdi
Beşiktaş'ın Gürcistan ekibi Dinamo Tblisi'de forma giyen 16 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili ile ilgilendiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların hem sağ bek hem de stoperde de forma giyebilen 16 yaşındaki yıldız adayı için kısa süre içinde Gürcü ekibine teklifte bulunması bekleniyor. Kara Kartal, genç futbolcu için 2 ila 2,5 milyon euro bandında bir rakam önereceği de gelen haberler arasında.
F.Bahçe'de büyük tehlike!
G.Saray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri Trabzonspor
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Lucas Torreira için bomba transfer sözleri: "Gelmek için can atıyor..."
CANLI TAKİP | Ekrem İmamoğlu'na tutuklanma talebi! İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Gözaltı sayısı 91'e yükseldi!
Tek hedef A Ligi'ne yükselmek! İşte Montella'nın 11'i
G.Saray'dan Xhaka bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri Trabzonspor G.Saray'da 2 ayrılık birden! Yeni adresleri Trabzonspor 23:59
Montella: Tuzağa düşmek... Montella: Tuzağa düşmek... 23:58
G.Saray'da flaş Jakobs gelişmesi! G.Saray'da flaş Jakobs gelişmesi! 23:58
Dzeko'nun son durumu belli oldu! Dzeko'nun son durumu belli oldu! 23:58
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 23:58
Osimhen ne yapacağını şaşırdı! Osimhen ne yapacağını şaşırdı! 23:57
Daha Eski
Yıldız isim Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! Yıldız isim Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! 23:57
Fırtına'dan parlayan transfer! Fırtına'dan parlayan transfer! 23:57
Oğuz Aydın Avrupa kulüplerini mest etti! Oğuz Aydın Avrupa kulüplerini mest etti! 23:57
Fred Brezilya yolcusu! Aleix Garcia alternatif olacak Fred Brezilya yolcusu! Aleix Garcia alternatif olacak 23:57
Dünyanın en yetenekli 50 milli takımı açıklandı! Dünyanın en yetenekli 50 milli takımı açıklandı! 23:57
Tek hedef A Ligi'ne yükselmek! İşte Montella'nın 11'i Tek hedef A Ligi'ne yükselmek! İşte Montella'nın 11'i 23:57