DİĞER
Gürcü sol bek radara girdi
Beşiktaş'ın Gürcistan ekibi Dinamo Tblisi'de forma giyen 16 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili ile ilgilendiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların hem sağ bek hem de stoperde de forma giyebilen 16 yaşındaki yıldız adayı için kısa süre içinde Gürcü ekibine teklifte bulunması bekleniyor. Kara Kartal, genç futbolcu için 2 ila 2,5 milyon euro bandında bir rakam önereceği de gelen haberler arasında.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.