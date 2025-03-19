Lejyonerler göz dolduruyor

Beşiktaş'ın kiralık olarak gönderdiği oyuncular performanslarıyla dikkat çekti. Kimi sezon başından itibaren sürekli forma şansı bulup takımlarına önemli katkılar yaparken, kimisi de yüksek potansiyeliyle gelecekteki beklentileri artırma yoluna gitti. Öte yandan Siyah-beyazlı ekip ise yeni sezonda bu oyuncuların bazılarından faydalanmayı düşünüyor. Beşiktaş'ın kiralık oyuncularının performansı şu şekilde:

JACKSON MULEKA

Suudi Arabistan ekibi Al Kholood'a gönderilen Jackson Muleka, 20 maça çıktı. Demokratik Kongolu oyuncu çıktığı karşılaşmalarda 5 gol atarken, 4 de asist yaptı.

KARTAL KAYRA YILMAZ

Beşiktaş'ın Kayserispor'a kiraladığı Kartal Kayra Yılmaz, 25 maçta 2 gol atarken, 5 de asist yaptı. 24 yaşındaki ön libero istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

DEMİR EGE TIKNAZ

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Rio Ave'ye kiraladığı 20 yaşındaki Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibiyle çıktığı 21 maçta 1 gol atarken, 2 asist yaptı.

EMRE BİLGİN

Beşiktaş'ın Karagümrük'e kiraladığı kaleci Emre Bilgin, 1. Lig ekibiyle 16 maça çıktı. Bilgin, bu maçlarda 17 gol yerken, 5 maçta da kalesini gole kapattı.

KEREM ATAKAN KESGİN

Beşiktaş'ın Bandırmaspor'a kiraladığı Kerem Atakan Kesgin, 14 maça çıkarken 2 asist yaptı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 568 dakika görev aldı.

TAYFUR BİNGÖL

Eyüpspor'a kiralanan Tayfur Bingöl, Süper Lig ekibiyle 21 maça çıktı. Bingöl; 4 gol atarken, 1 de asist yaptı. 32 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla ön plana çıktı.

EMRECAN UZUNHAN

Süper Lig ekibi Antalyaspor ile 20 maça çıkan Emrecan Uzunhan ise 20 maçta 2 asistle oynadı. 24 yaşındaki stoper gelecek vaat eden oyuncular arasında.

JEAN ONANA

Beşiktaş'ın Genoa'ya 1.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ile kiraladığı Onana, 4 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda Onana, gol veya asist katkısı yapmadı.

AL-MUSRATI

Beşiktaş'ın Monaco'ya kiraladığı Al-Musrati; 6 maça çıkarken, 1 de asist yaptı. Fransız ekibinin 8+2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

CAN KELEŞ

Beşiktaş'ın ara transferde Kasımpaşa'ya kiraladığı Can Keleş, 11 maça çıktı. Can Keleş bu maçlarda 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu umut vadetti.