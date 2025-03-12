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Haberler Beşiktaş Yol kazası

Yol kazası

Karşılaşma bitiminde taraftarlar mağlubiyete karşın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’i tribünlere çağırırken, yönetim de yenilgiyi yol kazası olarak görüyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Yol kazası

Beşiktaş'ta 9 maçlık yenilmezlik ve 4 maçlık galibiyet serisi G.Antep maçıyla birlikte son bulurken, siyah-beyazlılar hocası ve takıma sahip çıkıyor. Son haftalarda hem skor olarak hem de sahadaki futbol olarak izleyenleri tatmin eden siyah-beyazlılar, 10 kişi kalan G.Antep FK'ye boyun eğerek herkesi şaşırttı. Ancak mücadele bitiminde yönetim karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e kesti faturayı. İmmobile'ye penaltı verilmediğini ve rakibe bir kırmızı kart çıkmadığını düşünen yönetim, takıma sahip çıkıyor.

GELECEĞİN TAKIMI KURULUYOR

Karşılaşma bitiminde tribünler de hakemi hedef alırken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve takıma tam destek vardı. Yönetim yaşanan yenilgiyi bir yol kazası olarak değerlendirirken geçmişte yapılan yanlış transfer politikaları da mağlubiyete sebep olarak gösterildi. Başkan Serdal Adalı göreve devam etmesi halinde takımı, Solskjaer'le birlikte yeniden yapılandırarak gelecek yılların takımını oluşturmaya çalışacak.

SILVA ÇOK ÇABALADI

Rafa Silva'nın G.Antep FK maçındaki performansı büyük beğeni toplarken mağlubiyetin önüne geçmeye yetmedi. 35 başarılı pas yapan, bir de penaltı kazandıran Portekizli futbolcu, ceza alanı içerisinde ise 8 denemede bulundu. Çektiği 3 şutta bir isabet sağlayan başarılı futbolcu takımının en etkili ismi olmayı başardı.

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