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Haberler Beşiktaş Tek hedef Isco

Tek hedef Isco

Başkan Serdal Adalı gelecek sezonun çileğini belirledi. Betis’in 32 yaşındaki yıldızı için tüm şartlar zorlanacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Tek hedef Isco

Bir yandan takımı gençleştirmeye çalışan siyah-beyazlılar bir yandan da araya tecrübeli isimler katarak ideal takımı oluşturmaya çalışıyor. Ara dönemi Arroyo ve Ricardo gibi gelecek vaad eden isimlerle donatan yönetim, Rafa Silva'ya ayak uyduracak, takımı bir adım öteye taşıyacak bir hedef belirledi: İsco. Sezon başında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle takımını yalnız bırakan ancak formayı aldıktan sonra adeta şov yapmaya başlayan İsco çok tecrübeli bir isim.

CIRO IMMOBILE'NİN MAAŞI ISCO'YA

32 yaşındaki futbolcu İspanya Milli Takımı ile 38 maça çıkarken Real Madrid ile de 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon ligde 12 maçta 5 gol-2 asist kaydeden İsco, geçen sezon başında Sevilla'dan bedelsiz alınmıştı. Burada senelik 6 milyon Euro kazanan İsco'ya bu rakamın üstünü teklif etmeye hazırlanan yönetim, İmmobile ile yollarını ayırıp maaş bütçesinde yer açacak.

MİLLİ DAVET BEKLİYOR

Siyah-beyazlı takımın transfer listesinde bulunan İsco, 2019 yılından sonra ilk kez İspanya Milli Takım forması giyebilir. Marca'nın haberine göre İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, cuma günü aday kadroyu açıklayacak. Sakatlığın ardından sergilediği performansla beğeni toplayan İsco'nun davet alması bekleniyor.

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