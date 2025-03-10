Beşiktaş 1-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal evinde ağır yara aldı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Mücadeleye hızlı başlayan siyah beyazlılar Ciro Immobile'nin 31. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 2. yarıda Arda Kızıldağ'ın 61. dakikadasında attığı golle skoru dengeledi. 10 kişi kalan Gaziantep FK 87. dakikada Furkan Soyalp ile skoru 2-1'e getirdi ve mücadele bu sonuçla noktalandı.

Gaziantep FK'da 77. dakikada Bruno Viana kırmızı kart gördü.

Beşiktaş 44 puanda kaldı. Gaziantep FK ise puanını 35 yaptı.

SOLSKJAER'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kayserispor maçının 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Norveçli teknik adam, sakatlığı nedeniyle görev alamayan Svensson'un yerine savunmanın sağında Tayyip Talha Sanuç'a görev verdi.

PAULISTA 18 MAÇ SONRA KADROYA GİRDİ

Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı tecrübeli savunma oyuncusu Gabriel Paulista, 18 maç sonra maç kadrosunda kendine yer buldu. Son olarak Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv ile oynanan karşılaşmada forma giyen Paulista; 12 lig, 3 Avrupa ve 3 Türkiye Kupası karşılaşmasında takımından ayrı kalmıştı. 34 yaşındaki savunmacı, 18 maç sonra mücadele kadrosuna alındı.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDENİYLE ANONSLAR ECE TEKMEN'DEN

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada stadyumda maç öncesi anonslarını siyah-beyazlı ekibin kadın futbol takımında forma giyen Ece Tekmen yaptı. Siyah-beyazlı kulüpte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir harekete imza atıldı. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Ece Tekmen, mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekibin maça başlayacak 11'ini anons etti. Anonsun ardından siyah-beyazlı taraftarlar alkışlarla karşılık verirken, 'Kadına kalkan eller kırılsın' şeklinde tempo tuttu.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARALARDAN YABANCI HAKEM TEZAHÜRATI

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından uzun süre yabancı hakem için tempo tuttu.

Mario ile Furkan Soyalp arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Zorbay Küçük, konuk ekip lehine faul verdi. Yaşanan pozisyonun ardından siyah-beyazlı taraftarlar 'Derbiye Türk hakem istemiyoruz' şeklinde uzun süre tezahürat yaptı.