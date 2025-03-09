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Scout ağını genişletiyor
Beşiktaş, uzun vadeli transfer stratejisini hayata geçirmek için scout ekibini genişletiyor. Scout ekibine, Kuzey Avrupa ve Amerika'dan John Vik katıldı. Kulüp, Afrika ve Asya bölgelerinden sorumlu olacak yeni bir ekip üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, scout ekibinin Güney Amerika'daki yapılanması için de adımlar atılıyor.
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