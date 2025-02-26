Kupa Kartal'ı

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olan Beşiktaş, bu yıl da kupayı en fazla isteyen takımlardan birisi. A Spor'dan naklen yayınlanan Antalya'daki karşılaşmada sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3'te 3 yaparak lider olarak çeyrek finale kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan siyahbeyazlılar, 10. dakikada Masuaku'nun güzel pasında yeni transfer Keny Arroyo'nun golüyle öne geçti.

EVİNDE OYNAYACAK

Ikıncı yarıda Antalya maça dengeyi getirdi. 64'te Townsend'in ortasında Milosevic kafayla topu köşeye gönderdi. 76'da Rashica'nın pasında çok sert vuran Rafa Silva, galibiyeti getiren isim oldu. 3'te 3 yaparak lider olarak çeyrek finale kalan Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak ve grubunu ikinci sırada tamamlayan takımlardan birisiyle eşleşecek. Kendi grubundaki Bodrum ile eşleşemeyecek olan Kartal, tek maç usulü olan çeyrek final maçını ise evinde oynayacak.

LIDERLIK ÖNEMLI!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalya maçının ardından kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Lider olarak son 8 takım arasına kaldıklarını ve saha avantajını ele geçirdiklerini belirten Norveçli çalıştırıcı, şöyle devam etti: "Grupta lider olmak önemliydi. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. İyi şanslar yakaladık, pozisyonlar da ürettik. Rafa gerçekten güzel bir gol attı. İlk geldiğimiz zaman takımın durumu biraz zordu. Ufak tefek değişiklikler yaptık. Önemli olan herkesin Beşiktaş'ın değerini bilmesi. Oyuncuların kötü bir vücut dili göstermesini kabul etmiyorum. Yüzde yüzlerini verip istediklerinde oyundan çıkabilirler. Çünkü kulübede çok sıyah-beyazlılarda sezonun iyi oyuncularımız bulunuyor."

KENY ARROYO SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Keny Arroyo, ilk kez siyah-beyazlı forma ile sahaya 11'de çıktığı maçta golünü attı. 10. dakikada soldan içeriye giren Masuaku'nun pasında topu boş kaleye gönderen Ekvadorlu oyuncu Türkiye macerasındaki ilk golünü attı. Arroyo, 46. dakikada yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

RAFA SİLVA ŞOV DEVAM EDİYOR

Siyah-beyazlılarda sezonun en önemli transferi olarak gösterilen Rafa Silva, Antalya deplasmanında da şovunu yaptı. Sahanın en etkili ismi olan ve ilk yarıda da gole çok yaklaşan Rafa Silva, 76'da ceza alanı yayı üzerinden harika bir vuruşla takımına 3 puanı ve liderliği getiren isim oldu.

AMİR: BEŞİKTAŞ'I ÇOK ÖZLEMİŞİM

KİRALIK olarak gönderildiği Rize'den ara dönemde geri çağrılan Amir Hadziahmetovic, maç sonunda yaptığı açıklamada Beşiktaş'ı özlediğini belirterek, "İyi hazırlandık, kazanmak önemliydi. Beşiktaş'ı gerçekten çok özledim. Beşiktaş'ta oynamak gurur verici ve keyifli" dedi.

MASUAKU BOŞ GEÇMİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Masuaku, son maçlardaki yükselişini devam ettirdi. 10'da Arroyo'nun attığı golde harika bir pas veren Kongolu futbolcu, sahaya çıktığı son dört maçtaki üçüncü asistini yapmayı başardı. Masuaku özellikle hücum gücüyle dikkat çekiyor.

MİLOT RASHİCA FARK YARATTI

TEKNIK Direktör Solskjaer tarafından dinlendirilen ve maçın 46. dakikasında oyuna dahil olan Milot Rashica, ikinci yarıya hareket getirdi. Silva'nın attığı golde de topu taşıyıp asisti yapan isim olan Rashica, maçın ikinci yarısında takımına önemli bir destek sağladı.

SOLSKJAER KADRODA BEŞ DEĞİŞİKLİK YAPTI

Süper Lig'deki son Eyüp maçına göre dünkü Antalya mücadelesinde 5 farklı isim sahaya 11'de çıktı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Antalya deplasmanında Mert, Tayyip, Chamberlain, Rashica ve İmmobile'nin yerine Ersan, Emirhan, Amir, Arroyo ve Semih Kılıçsoy'u sahaya sürdü.

NORVEÇLİ MAÇI BİTİREMEDİ

Beşiktaş'ın Norveçli yıldızı Svensson, Antalya deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkarken mücadeleyi tamamlayamadı. 70. dakikada sakatlanarak oyuna sekerek devam etmeye çalışan Svensson, 2 dakika sonra kenara gelerek yerini Onur Bulut'a bırakmak zorunda kaldı.